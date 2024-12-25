В Актау произошло крушение борта «Баку-Грозный»

Сегодня утром, 25 декабря, в Казахстане разбился пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. Об этом сообщает телеграм-канал «AVIAINCIDENT».
«При выполнении рейса по маршруту Баку (Азербайджан) ‒ Грозный (Россия), экипаж подал сигнал бедствия, доложив об отказе системы управления и решении следовать в аэропорт Актау, Мангистауской области Казахстана. При заходе на посадку в Актау, борт столкнулся с земной поверхностью», ‒ указали в сообщении.
Детей среди 62 пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета не было, передают РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию. Однако, издание Казинформ сообщило, что на борту самолета находились 105 человек и пять членов экипажа.
- Причиной крушения самолета могло стать столкновение со стаей птиц, сообщил ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.
- На борту разбившегося самолета находились 37 азербайджанцев, шесть казахстанцев, три гражданина Киргизии, 16 граждан РФ, сообщили в Минтрансе Казахстана.
- Аэропорт Актау открыт, работает в штатном режиме, сообщил минтранс Казахстана.
- МЧС Казахстана сообщило о 28 выживших после крушения самолета в Актау, двое из них дети. Все доставлены в больницу.
- После авиакатастрофы возбудили уголовное дело, сообщают РИА Новости со ссылкой на департамент полиции на транспорте Казахстана.
«МЧС Казахстана открыло горячие линии, по которым можно узнать информацию о пострадавших и погибших при крушении самолета AZAL. В командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии: 87172-55-96-21 и городе Актау 8-7292-31-90-91», ‒ пишут РИА Новости.
Авиакомпания Azerbaijan Airlines выполняет рейсы по нескольким российским городам, среди них: Москва, Астрахань, Волгоград, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкала, Минеральные Воды, Мурманск, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи и Уфа. Направлений в Югру и Тюмень у авиакомпании нет.
UPD: после столкновения борта с птицами произошел взрыв баллона, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав Казахстана.