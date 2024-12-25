В Актау произошло крушение борта «Баку-Грозный»

Сегодня утром, 25 декабря, в Казахстане разбился пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. Об этом сообщает телеграм-канал «AVIAINCIDENT».

«При выполнении рейса по маршруту Баку (Азербайджан) ‒ Грозный (Россия), экипаж подал сигнал бедствия, доложив об отказе системы управления и решении следовать в аэропорт Актау, Мангистауской области Казахстана. При заходе на посадку в Актау, борт столкнулся с земной поверхностью», ‒ указали в сообщении.

Детей среди 62 пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета не было, передают РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию. Однако, издание Казинформ сообщило, что на борту самолета находились 105 человек и пять членов экипажа.

Причиной крушения самолета могло стать столкновение со стаей птиц, сообщил ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

На борту разбившегося самолета находились 37 азербайджанцев, шесть казахстанцев, три гражданина Киргизии, 16 граждан РФ, сообщили в Минтрансе Казахстана.

Аэропорт Актау открыт, работает в штатном режиме, сообщил минтранс Казахстана.

МЧС Казахстана сообщило о 28 выживших после крушения самолета в Актау, двое из них дети. Все доставлены в больницу.

После авиакатастрофы возбудили уголовное дело, сообщают РИА Новости со ссылкой на департамент полиции на транспорте Казахстана.

«МЧС Казахстана открыло горячие линии, по которым можно узнать информацию о пострадавших и погибших при крушении самолета AZAL. В командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии: 87172-55-96-21 и городе Актау 8-7292-31-90-91», ‒ пишут РИА Новости.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines выполняет рейсы по нескольким российским городам, среди них: Москва, Астрахань, Волгоград, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкала, Минеральные Воды, Мурманск, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи и Уфа. Направлений в Югру и Тюмень у авиакомпании нет.

UPD: после столкновения борта с птицами произошел взрыв баллона, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав Казахстана.