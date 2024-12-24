Интервью Татьяны Толстой в студии СИА-ПРЕСС породило мем

Десять лет назад в студии СИА-ПРЕСС российская писательница, телеведущая, публицист и литературный критик Татьяна Толстая дала интервью, которое неожиданно обрело новую популярность. Ее фраза: «Да изменяет, успокойся ты», вырванная из контекста, стала видео-мемом.

Между тем, Татьяна Толстая размышляла о роли классической литературы:

«Читатели ссохлись. Они понимают только какие-то простые вещи: хорошо и плохо, черное и белое, нравится и не нравится. А все это потому, что они не читают классическую литературу. Они думают: «Ой, там страшно! Эти рассуждения!» Там вообще никаких рассуждений нет. Рассказано художественно, что видишь перед своими глазами. Как в кино, театре, коробке. Ты видишь жизни людей, придуманные этим писателем. И они почему-то начинают тебя волновать. Это сила художественного творчества. Там сложности и тонкости взаимоотношений, любовь всегда, разочарование, страх, смерть… Все, что есть. И они настолько сложно тонкие вещи, что, когда ты их читаешь, с ними сливаешься, то проживаешь то же самое на сколько ты можешь − 40 или 60 процентов. Это тебя развивает и обогащает. А если ты не читаешь такую литературу, то ты не будешь развитый и обогащенный. И не сможешь читать никакую литературу. И ты, только зевая, будешь ждать новый журнал с какими-то советами: «20 способов узнать, что изменяет ли он тебе». Да изменяет, успокойся ты!»

Полную версию интервью можно посмотреть на нашем YouTube-канале.