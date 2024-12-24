С 2025 года детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка

Для приема в российские школы дети мигрантов должны будут пройти тестирование на знание русского языка. Такая проверка начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с РИА Новости.

«Сейчас Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования, и критериев оценки, поскольку мы понимаем, что для разных классов потребуется разный уровень тестирования. Уже с первого апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны», ‒ сказал зампред правительства.

По его словам, в год российские школы пополняются почти 155 тысячами детей мигрантов. Минпросвещения уточнило, что тестирование будет проводиться бесплатно в государственной или муниципальной организации.