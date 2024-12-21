Впервые в мире родился малыш с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела

В мире родился первый ребенок, зачатый с использованием новой технологии созревания яйцеклетки вне тела. Технология Fertilo, разработанная американской биотехнологической компанией Gameto, можно назвать еще одним типом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

«Gameto <...> объявила о рождении первого в мире человека с использованием технологии Fertilo <...>, которая позволяет созревать яйцеклеткам вне организма», – говорится на сайте компании.

Роды проходили в клинике Санта-Исабель в Перу. Для технологии Fertilo использовали молодые клетки яичников для воссоздания единого процесса созревания яйцеклетки в лабораторных условиях.

Кроме того, Gameto уже получила разрешения на использование новой технологии от регуляторов Перу, Австралии, Японии, Мексики, Аргентины и Парагвая, добавил «Коммерсантъ».