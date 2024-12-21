Президент РФ предложил ужесточить требования к мигрантам

Скрин из прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным»

В России не хватает сотни тысяч рабочих рук, а для сокращения трудовых мигрантов необходимо повысить производительность труда. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии «Итоги года».

«Чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда. Нужно выводить и использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированных рабочих рук», – сказал он.

Помимо этого, президент РФ предложил работать со странами, из которых приезжают мигранты: открывать там русские школы и учить иностранцев культуре и языку.

«Нужно знакомить мигрантов с культурой, с российскими законами, а также ужесточать требования к тем, кто уже находится на нашей территории. Дать требование уважать людей, в среде которых они появляются и живут. Это, конечно, дело правовых органов», – указал Путин.

По мнению главы государства, отдельное ведомство по мигрантам пока открывать не нужно, однако необходимо укреплять работу по вопросам миграции в рамках работы министерства внутренних дел.