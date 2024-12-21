Банк России сохранил ключевую ставку в 21% годовых

Вчера, 20 декабря, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом говорится на официальном сайте ЦБ РФ.

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос», — указали в сообщении.

По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится в 2026 году до 4% и останется на этом уровне.