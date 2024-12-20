Безвизовый транзит в Китае увеличили до десяти дней

Власти КНР увеличили срок безвизового транзитного пребывания для граждан России и других стран с 144 до 240 часов. Об этом сообщило Представительство МИД России во Владивостоке в своих соцсетях.

«Срок пребывания иностранных граждан, имеющих право на безвизовый транзит, был увеличен с предыдущих 72 часов и 144 часов до 240 часов (десять дней).<…> Лица из 54 стран, включая Россию, путешествующие из Китая в третью страну (регион), могут въезжать без визы через любой из 60 открытых портов в 24 провинциях (автономных районах и муниципалитетах) и оставаться в разрешенных зонах для безвизовых транзитных путешественников не более 240 часов», ‒ говорится в сообщении.

Для использования безвизового транзита россияне должны иметь гражданство РФ, удостоверяющие личность документы со сроком действия не менее трех месяца, проездные документы в третью страну в пределах 240 часов.