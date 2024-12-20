У жителей России начнут изымать бесхозные земельные участки с марта 2025 года

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать новый федеральный закон, направленный на борьбу с заброшенными земельными участками. Об этом сообщил начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по РТ Ильсур Каримов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«С 1 марта 2025 года вступит в силу федеральный закон, который вносит изменения в Земельный кодекс и в закон о садоводстве и огородничестве. Он вносит понятия «освоение земельного участка» и «сроки освоения земельных участков». Ранее данные сроки были размыты, порядок освоения не был предусмотрен», – отметил Каримов.

Он также пояснил, что «освоение земельного участка» означает выполнение работ, направленных на подготовку территории к использованию в рамках ее целевого назначения.

«Если участок, к примеру, сельхозназначения не используется в течение трех лет, то будет направлен иск в суд об его изъятии у правообладателя», – уточнил Каримов.

Чтобы защитить свои права на земельный участок в суде, собственник должен доказать, что использует его по назначению.