YouTube начинает борьбу с кликбейтом в заголовках и обложках в видео

YouTube вводит новые правила, направленные на борьбу с кликбейтами. Теперь платформа будет блокировать видео, заголовки, описания или обложки которых вводят зрителей в заблуждение и не соответствуют содержанию. Об этом сообщила команда YouTube в своем блоге.

Видеохостинг привел несколько примеров кликбейта:

– Заголовок «Президент подал в отставку!», где тема отставки президента не раскрывается.

– Обложка с текстом «Лучшие политические новости» для видео, не содержащего новостного контента.

Компания пояснила, что сначала начнут блокировать старые видео с кликбейтным контентом, чтобы дать авторам время адаптироваться к новым требованиям. В дальнейшем алгоритмы сосредоточатся на проверке новых загруженных роликов.