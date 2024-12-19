Губернатор Тюменской области отметил главные момент «Итогов года с Владимиром Путиным» для правительства региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил важность предновогодней встречи с главой государства для россиян. По итогам программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая состоялась 19 декабря, глава региона отметил:

– Главный вывод – верим в свои силы и поддерживаем Президента России – человека, который изменил всё. Продолжаем работать на благо региона и страны.

Особый акцент глава региона сделал на поддержке военнослужащих и их семей:

– Еще раз повторю, это приоритет для правительства региона. Действуем в этом направлении вместе с филиалом фонда «Защитники Отечества». Инициатива его открытия принадлежит Президенту, и спустя 1,5 года мы понимаем, что решение было абсолютно верным. За это время туда поступила почти 21 тысяча вопросов, на подавляющее большинство даны ответы, остальные – в работе.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4,5 часа.

– За это время глава государства успел ответить на более 60 вопросов. Вопросы прозвучали от 33 представителей СМИ, включая блогеров и модераторов, а также от почти 30 рядовых россиян. Кроме того, прозвучали вопросы от шести иностранных изданий, в том числе из США и Великобритании, – отметили в официальной группе программы.