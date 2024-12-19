VI Региональный форум-выставка #возМОЖНОсти состоялся

Все, кто участвует в работе форума-выставки «ВозМОЖНОсти», своим личным примером доказывают, что, несмотря на объективные сложности, можно жить яркой и интересной жизнью. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников VI Регионального форума, который объединил ведущие организации региона, оказывающие услуги людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Уважаемые друзья, вы добиваетесь отличных результатов в учебе, творчестве, труде. Занимаетесь физической культурой и спортом. Принимаете самое активное участие в общественных делах и культурной жизни нашего региона. Это вызывает уважение», – обратился к тюменским инвалидам глава региона.

В Легкоатлетическом манеже для участников форума был организован целый ряд площадок и мероприятий. Каждый желающий мог побеседовать с экспертами различных организаций и ведомств, получить бесплатную консультацию юриста, психолога, педагога, логопеда и других специалистов.

На «Выставке реабилитационных товаров и услуг» презентовали современные практики и достижения в сфере реабилитации и абилитации инвалидов: протезно-ортопедические изделия, реабилитационное оборудование, книги для людей с нарушениями зрения и многое другое.

Гостей ждали концертные номера, новогодняя ярмарка уникальных товаров ручной работы, познавательные тренинги, творческие и развивающие мастер-классы, спортивные адаптивные площадки, игровые квесты, фото- и бьюти-зоны.

«Важная задача правительства области – создавать комфортную среду для инвалидов и оказывать содействие. Для этого мы реализуем государственные программы, инновационные проекты, устанавливаем дополнительные меры социальной поддержки, предоставляем различные виды реабилитации», – отметил Александр Моор.