Владимир Путин назвал устойчивой ситуацию в экономике РФ во время прямой линии

Президент России Владимир Путин назвал устойчивой ситуацию в экономике РФ. В ходе ежегодного подведения итогов он прокомментировал вопросы инфляции, роста цен и заработных плат.

«Если взглянуть на экономические показатели, они выглядят неплохо. Но многие россияне пишут, что зарплаты не успевают за ростом цен. Наш ИИ составил рейтинг регионов, из которых задавали такие вопросы. Самые популярные обращения связаны с подорожанием хлеба, молока, яиц, масла, топлива», − заявил Владимир Путин.

Глава страны отметил, что инфляция в стране составила 9%, но доходы и зарплаты в среднем также показали рост. При этом он уточнил, что речь идет об усредненных показателях, которые могут существенно различаться по регионам.

Рост цен, по словам Путина, обусловлен как объективными, так и субъективными причинам:

Предложение не успевает за спросом. Доходы граждан и уровень потребления росли быстрее, чем объемы выпуска продукции.

«У нас доходы и заработные платы росли быстрее, чем выпуск продукции. Ну скажем, у нас постоянно растет производство продуктов питания. Плюс 3 процента ежегодно. По мясу мы себя обеспечиваем на 100 процентов. У нас потребление мяса в год - примерно 80 кг на человека. А в мире - 42 кг. Потребление мяса выросло в два раза в последнее время. У нас каждый год увеличивается производство и потребление молока. Не хватает его, чтобы производить масло. Здесь нужно работать в отраслевом смысле», − подчеркнул президент.

Ограничения и логистика . Последствия введенных против России санкций и логистические трудности также оказали влияние.

. Последствия введенных против России санкций и логистические трудности также оказали влияние. Рост мировых цен . Увеличение стоимости на международных рынках отразилось на внутренних ценах.

. Увеличение стоимости на международных рынках отразилось на внутренних ценах. Урожай и отраслевые вызовы. Недостаточное производство отдельных продуктов, таких как масло, требует улучшений в аграрной отрасли.

Кроме того, Путин на прямой линии признал недоработки ЦБ РФ, регулятор мог эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с ростом ключевой ставки.