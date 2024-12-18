В Москве состоялась презентация нового поезда РЖД «Аврора»

Российские железные дороги представили двухэтажный скоростной поезд «Аврора». Первый его рейс состоится 19 декабря 2024 года, говорится на сайте РЖД.

«Расписание будет «зеркальным»: из Москвы и Санкт-Петербурга поезд будет отправляться дважды в день, в 06:00 и 13:50. Составы сформированы из 15 современных двухэтажных комфортабельных вагонов, в которых единовременно смогут проезжать более одной тысячи пассажиров. У каждого пассажира есть возможность индивидуальной настройки пространства благодаря креслам с откидными столиками и подножками. В вагонах улучшенной компоновки можно разворачивать кресла на 180 градусов. Также здесь есть отдельное купе с монитором», – указали в сообщении.

Кроме того, в составе поезда будут: один вагон СВ, штабной вагон и вагон-ресторан.

«Интерьер поезда выполнен в спокойных голубых, серых и бежевых тонах, поезд также оснащен системой рассеянного освещения «звездное небо». Каждое место в нем оборудовано индивидуальными розетками и разъемами USB для зарядки мобильных устройств. В вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки можно будет разворачивать кресла на 180 градусов, также здесь есть отдельное купе со спальным местом», – сообщил ТАСС.

Ранее РЖД сообщали, что поезд «Аврора» будет преодолевать расстояние между Москвой и Санкт-Петербургом за 5,5 часов.