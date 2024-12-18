В России освободили врачей от уголовной ответственности по статье 238

Вчера, 17 декабря, в Государственной Думе приняли закон, который защитит медицинских работников от уголовной ответственности по статье 238 УК РФ. Информацию об этом сообщила «Парламентская газета».

«Сегодня медики могут быть привлечены к уголовной ответственности по различным статьям УК РФ. И 238 – одна из самых часто применяемых. В числе основных причин здесь – отнесение правоприменителями медицинской помощи к услугам, оказываемым в рамках гражданско-правовых отношений», – пояснил депутат ГД Бадма Башанкаев.

По словам Башанкаева, количество уголовных дел, возбуждаемых по статье 238, с каждым годом растет. Как итог, из профессий уходят опытные специалисты, а молодежь боится идти в сферу здравоохранения из-за стресса и правовой неопределенности.

«Они спасают жизни каждый день, сталкиваются с самыми сложными ситуациями, оказывают экстренную, плановую, высокотехнологичную помощь. Именно помощь, а не услуги! И новый законопроект позволит медикам, что называется, дышать чуть легче», – добавил Башанкаев.

При этом безопасность пациентов не попадет под угрозу, заключил депутат.

Мнением о законопроекте поделился главврач Салехардской ОКБ, бывший директор Депздрава Югры Алексей Добровольский.