В Тюмени начнут учить медицинской кибернетике

В Тюменском медицинском университете в 2025 - 2026 учебном году открывается новое направление обучения «Медицинская кибернетика». Более ста старшеклассников Тюменской и Свердловской областей, желающих познакомиться с перспективной профессией на стыке медицины и информатики, приняли участие в образовательном мероприятии CyberDiving, которое прошло в вузе 14 декабря.

Преподаватели Московского физико-технического института и Технопарка Физтех-лицея имени П.Л. Капицы образовательного центра «Сириус» рассказали школьникам о профессии врача-кибернетика.

«Специалисты с таким образованием будут работать в диагностике, используя самые современные медицинские приборы, понимая, как они устроены. Другое направление их деятельности – исследовательское, врачи-кибернетики вместе с разработчиками будут заниматься внедрением новых технологий здравоохранения», – сообщил преподаватель МФТИ Никита Коваленко.

Участники мероприятия проверили свои знания, проявили творческий подход и командные навыки в состязаниях. Старшеклассники придумывали нестандартные вопросы для экспертов, фантазировали о том, как будет выглядеть кабинет врача-кибернетика. Одним из самых сложных этапов соревнований стал хакатон, потребовавший навыков программирования для управления протезом, имитирующим руку человека.

По итогам конкурсов были определены победители, которые получат по 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в 2025 году на медицинскую кибернетику в ТМУ.

Подготовка студентов по межвузовской программе «Медицинская кибернетика» будет осуществляться совместно со Школой компьютерных наук ТГУ. Студенты примут участие в совместных разработках, которыми занимаются университеты. В дальнейшем реализация программы предполагается на базе Тюменского Межуниверситетского кампуса.