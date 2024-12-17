Нормативное состояние дорог в Тюменской агломерации выросло до 85 процентов

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об итогах нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется с 2019 года. За этот период в регионеотремонтировано почти 1,4 тысячи км автомагистралей. В последние три года в нормативное состояние приведено восемь мостов и путепроводов.

«За время реализации нацпроекта нормативное состояние дорог в Тюменской агломерации выросло с 80 до 85 процентов. В целом по региону этот показатель увеличился с 61,72 до 63,68 процента», – отметил Александр Моор.

В 2024 году благодаря национальному проекту в Тюменской области отремонтировано 169 объектов дорожной инфраструктуры. Специалисты привели в порядок более 260 км региональных дорог и муниципальных улиц. Отремонтированы два моста через реки Тура и Вагай и два путепровода на Обходе города Тюмени.

За высокие показатели качества реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Проектный офис Тюменской области отмечен дипломом на форуме «Транспорт России».

«В наступающем году по поручению президента России Владимира Путина приступим к реализации нового нацпроекта – «Инфраструктура для жизни». Сохранить высокую репутацию тюменских дорог – одна из наших приоритетных задач», – подчеркнул глава региона.