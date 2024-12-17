Utair внесли в санкционный список Евросоюза

Авиакомпанию Utair внесли в санкционный список Европейского Союза. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ЕС.

Европейские политики обвинили компанию в сотрудничестве с Министерством обороны России и участии в специальной военной операции. Компания также обвиняется в перевозке пассажиров в новые регионы России, чей статус не признан Евросоюзом.

Сообщается, что Utair имеет связи с Владимиром Богдановым, находящимся под санкциями ЕС. Это также стало одной из причин введения ограничений против авиакомпании, уточняет «Сургутская трибуна».

Включение авиакомпании в санкционный список ЕС создаст трудности только в отдельных схемах закупки комплектующих, но серьезного влияния на бизнес это не окажет, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН.

«В настоящее время вся гражданская авиация России находится под санкциями, что уже усложнило работу этих компаний и потребовало от них создания различных обходных механизмов, с помощью которых можно обеспечивать приобретение запасных частей для обслуживания воздушных судов. В этой ситуации, конечно же, введение дополнительных санкций может еще больше ограничить круг потенциальных поставщиков. Но еще раз повторю, что ключевых компаний, которые являются, например, разработчиками и производителями авиационной техники, в числе партнеров российских авиакомпаний нет с 2022 года», – сказал Пантелеев.

По его словам, существенных изменений в предоставлении услуг для зарубежных заказчиков у Utair также не произойдет.