Юристы предупредили о штрафе за украшение подъезда к Новому году

В России самовольное украшение подъезда дома к Новому году ведет к штрафу до 15 тысяч рублей. Кроме того, в случае пожара или гибели людей из-за новогодних декораций гражданину может грозить уголовная ответственность, рассказала адвокат Евгения Квартальнова корреспонденту РИА Недвижимость.

«Согласно Жилищному кодексу РФ (статья 36), общее имущество многоквартирного дома, к которому относится и подъезд, принадлежит всем собственникам жилья на праве общей долевой собственности. Так что без согласия всех владельцев жилья любые подобные действия считаются самовольными», ‒ отметила эксперт.

По словам руководителя отдела по правовым вопросам УК «Самолет» Вячеслава Соколова, соседи могут обратиться в управляющую компанию, государственный жилищный надзор, прокуратуру и Роспотребнадзор.

Также нарушителю грозит административная ответственность за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и помещений. Штраф для физлиц составляет от 400 до 5 000 рублей. А нарушение требований пожарной безопасности предусматривает штраф для граждан от пяти до 15 тысяч рублей.