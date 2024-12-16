Семейные МФЦ в Тюменской области: помощь семьям с детьми в одном окне

В Тюменской области за год открылось восемь семейных многофункциональных центров. В 2023 году регион вошел в пилотный проект федерального Министерства труда и социальной защиты по оказанию комплексной помощи семьям с детьми в формате одного окна. Об этом сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Первый семейный многофункциональный центр открылся в декабре прошлого года в Голышмановском городском округе. За 2024 год подобные МФЦ открылись в Тюмени, в Аромашевском, Казанском, Сорокинском, Юргинском, Нижнетавдинском, Ялуторовском районах области.

Основными приоритетами в работе семейных МФЦ стали высокое качество услуг и внимание к любым обращениям жителей. Новые учреждения оборудованы комфортными зонами ожидания и детскими комнатами. Пока родители получают консультацию, дети могут провести время в игровой зоне.

Благодаря объединению в МФЦ ресурсов учреждений и организаций региона любая семья может получить помощь по самым разным вопросам, включая предоставление соцуслуг, консультации юристов, психологов, педагогов и других профильных специалистов.

«Департамент социального развития Тюменской области оказывает нам большую поддержку в работе с родителями и детьми. На данный момент в Тюменской области открыто 8 семейных МФЦ, всего их планируется 13», – рассказала Елена Перминова, директор регионального центра «Семья», на базе которого был открыт семейный МФЦ в Тюмени.