Третий межмуниципальный марафон состоится в Тюмени 17 декабря

17 декабря в Тюмени состоится третий межмуниципальный марафон «Лучшие практики внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Тюменской области». Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В Тюменском технопарке эксперты из регионального Инвестиционного агентства вместе с деловыми сообществами и «Капитанами бизнеса» проведут глубокий анализ инвестиционных профилей муниципалитетов и выявят новые точки роста компетенций. Также будет организован практикум по поиску инвестиционных ниш.

Отметим, что формат марафона по выявлению лучших муниципальных практик впервые в России был запущен в Тюменской области в феврале 2024 года. Предыдущие мероприятия помогли представителям муниципалитетов обменяться опытом, получить экспертную оценку от бизнеса и повысить квалификацию в сфере инвестиционной политики.

Итоги инвестиционного развития муниципалитетов подведут 18 декабря на Совете по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области. Участники обсудят результаты внедрения инвестиционного стандарта в муниципалитетах, текущие условия и планы развития инфраструктуры под отраслевые задачи бизнеса, запросы промышленных предприятий и объединений.