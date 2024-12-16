Нутрициолог рассказала, как распознать качественные мандарины

Нутрициолог Ольга Панова дала советы, как правильно выбрать самые вкусные мандарины. В беседе с «Москвой 24» она рассказала об эффективных способах определения качества и свежести этих популярных фруктов.

«Когда вы выбираете мандарин, нужно обратить внимание на то, чтобы кожура достаточно плотно прилегала к самому плоду. Если она отходит либо есть какие-то пустоты, то это признак порчи мандарина», – предупредила Панова.

Нутрициолог подчеркнула, что подмороженные мандарины обычно оказываются невкусными. Их можно распознать по непривычной твердости и тусклой, матовой кожуре. Она также отметила, что на кожуре не должно быть повреждений, допустимы только небольшие коричневые пятна.