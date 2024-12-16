В Госдуме предложили ввести продуктовые социальные карты

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести продуктовые социальные карты по всей России после того, как их анонсировали в Калининградской области. Об этом сообщает издание «Московский Комсомолец».

«Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни», ‒ заявил депутат.

По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, предложенная мера могла бы помочь почти 18 млн россиян, которые бедно живут. Каждый такой гражданин получал бы по три тысячи рублей в месяц, и мог бы их тратить только на покупку еды.