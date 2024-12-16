Развитие здравоохранения в Тюменской области: итоги конференции «Университетская клиника»

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с почетными гостями конференции «Университетская клиника», которая состоялась в областной столице. Конференция проходит в Тюмени в шестой раз, в ней приняли участие более 700 представителей медицинского научного сообщества России, руководители медицинских центров и учреждений, тюменские врачи.

«Активное социально-экономическое развитие Тюменской области диктует непростые вызовы в сфере здравоохранения. Я рад, что тюменское медицинское профессиональное сообщество стремится овладеть самыми современными знаниями, компетенциями и технологиями. Этому способствует проект «Университетская клиника», который мы совместно реализуем с 2016 года. Уверен, что тюменские врачи рады новой встрече с вами», – обратился к гостям глава региона.

В ходе конференции передовыми практиками и технологиями поделились лидеры отрасли: академики РАН, руководители федеральных клиник страны. Главными темами обсуждений стали онкология, новые технологии в хирургической практике и стандартизированные подходы при общих заболеваниях.

Специалисты обсудили с губернатором перспективы развития сотрудничества в рамках проекта «Университетская клиника». «Мы готовы к дальнейшему взаимодействию, в том числе в решении такой приоритетной для региональной власти задачи, как увеличение продолжительности жизни населения», – сказал Александр Моор.