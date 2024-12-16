Проектный офис ПФКИ в Тюменской области: лучшие результаты среди Уральского федерального округа

Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив появился в Тюменской области 13 декабря 2023 года. За этот год он охватил две заявочные кампании ПФКИ – второй конкурс 2024 года и первый конкурс 2025 года. Благодаря работе проектного офиса, команды региона получили 85 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем за конкурсы 2023 года.

Как отмечают в областном департаменте культуры, при поддержке ПФКИ реализовано более 40 проектов, в офисе организовано 512 консультаций, проведено 85 обучающих мероприятий, в них приняли участие 3 162 человека.

Проектный офис ПФКИ в Тюменской области стал первым в Уральском федеральном округе. По итогам кампании первого конкурса ПФКИ 2025 года Тюменская область стала лидером по количеству поданных заявок.

Среди крупнейших тюменских проектов, получивших поддержку ПФКИ, образовательный курс «Дети в кино» – размер гранта составил 6 713 907 рублей; документально-художественный сериал «Тюмень – Северный край», на создание которого выделено 5 072 808 рублей; «Акселератор школьных медиа» – размер гранта 2 139 978 рублей.

«В нынешнем году в нашем регионе произошли значительные изменения. Сотрудничество с творческими лидерами достигло нового уровня, консультации для креативных команд по подготовке заявок на грантовые конкурсы стали регулярной практикой. Убеждена, эти усилия будут и впредь приносить результаты, превращая идеи в реальные действия, а мечты – в яркие культурные события», – сказала и. о. директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.