Тюменская область – лауреат национальной премии «Лидеры ИИ»

Тюменская область стала лауреатом национальной премии в области искусственного интеллекта «Лидеры ИИ». Высокую оценку работе регионов по развитию и внедрению технологий, основанных на искусственном интеллекте, дал президент РФ Владимир Путин во время выступления на международной конференции по ИИ AI Journey.

«В этой непростой, но очень важной работе нужно, безусловно, ориентироваться на лидеров. На тех, кто не боится нового, внедряет самые передовые решения. Пользуясь возможностью, с удовлетворением назову регионы – лауреаты национальной премии в области искусственного интеллекта. Победителями этого года будут Москва, Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области. Искренне поздравляю коллег и желаю им дальнейших успехов», – сказал президент.

Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, эксперты премии отметили информационную систему Тюменской области «Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения». Система способствует профилактике общественной безопасности, фиксирует биометрию лица, автотранспорт и помогает в оперативной работе силовым ведомствам. Программа при помощи машинного зрения обрабатывает видеопотоки с камер наружного наблюдения.

«Технологии ИИ все больше проникают в самые разные сферы. Мы в регионе активно их внедряем в здравоохранении, образовании, транспорте. Это делает жизнь земляков удобнее и комфортнее», – отметил глава региона.