Губернатор Моор поздравил победителей «Абилимпикс» и «Профессионалы»

Губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил победителей и призеров национальных чемпионатов «Абилимпикс» и «Профессионалы», а также их наставников. На встрече он заявил, что эти чемпионаты являются не только соревнованиями и площадками для демонстрации талантов и мастерства, но и мощными проектами по развитию системы подготовки кадров для экономики региона, выстраиванию партнерства с ведущими предприятиями.

Всего в этом году сборные Тюменской области завоевали 32 награды – 8 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей.

«Чемпионаты профессионального мастерства объединяют множество молодых ребят со всей страны, вдохновляя их, помогая развиваться и достигать новых высот в профессиональной сфере», – отметил Александр Моор.

Глава региона выразил особую признательность тюменским предприятиям – индустриальным партнерам движений «Абилимпикс» и «Профессионалы», а также предприятиям и организациям, предоставляющим работу людям с ограниченными возможностями здоровья. В топ-10 Всероссийского рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс», вошли Тюменский колледж производственных и социальных технологий, областная больница города Ишима и Тюменский центр кинезитерапии.

«Вместе с участниками чемпионатов, экспертами, партнерами-работодателями, мы пришли к выводу, что в движения «Абилимпикс» и «Профессионалы» необходимо вовлекать как можно больше ребят. Конечно, не все станут чемпионами. Это и не нужно. Главный результат для молодых людей – хорошая профессия и достойные рабочие места. Именно к этому мы все должны стремиться», – уверен губернатор.