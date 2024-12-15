Тюменская область – лидер по развитию добровольчества: награжден лучший центр

Лучшим опорным центром развития волонтерского движения по итогам мониторинга эффективности центров добровольчества в Тюменской области в 2024 году признан региональный опорный центр «Волонтеры культуры». Об этом сообщает департамент культуры Тюменской области.

Опорный центр «Волонтёры культуры» действует в регионе более пяти лет. За это время центр дважды побеждал в региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел».

На федеральной платформе Добро.ру в аккаунте опорного центра на сегодняшний день зарегистрировано более 1100 волонтеров. Информационная работа аккаунта отмечена на высоком уровне – он занял 2 место в региональном ТОП–1000 организаций.

За 2024 год опорный центр помог в организации и проведении более 120 мероприятий в музеях, библиотеках, на концертных площадках. Как отмечает и.о. директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова, центр «Волонтеры культуры» оказал помощь при паводке в муниципалитетах, в восстановлении исторических памятников, при проведении масштабных мероприятий и занятий для детей. «Вы являетесь настоящим примером для молодёжи, мотивируете на добрые и нужные дела», – сказала она.

Отметим, что в этом году Тюменская область стала лидером рейтинга эффективности субъектов Российской Федерации по развитию добровольческой деятельности.