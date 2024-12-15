Тюменская область: эффективная работа по гармонизации межнациональных отношений

Сохранять межнациональное и межконфессиональное согласие в Тюменской области позволяет слаженное взаимодействие между органами власти и национально-культурными объединениями. Об этом заявил глава региона Александр Моор на заседании регионального координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений.

«Мы на высоком уровне провели фестиваль национальных культур «Мост дружбы», новый формат которого привлек более двух миллионов зрителей. Впервые состоялся региональный этап Всероссийской премии «Гордость нации», участниками которого стали жители Тюмени, Тобольска и других наших муниципалитетов. Благодаря нашей с вами командной работе в Тюменской области нет проблем с этнокультурным разнообразием, отсутствует межэтническая напряженность», – отметил губернатор.

Об изменениях в российском миграционном законодательстве и о мерах, принимаемых в регионе для борьбы с незаконной миграцией доложила начальник Управления по вопросам миграции УМВД РФ по Тюменской области Ирина Дихтярук.

«Наша работа должна быть направлена в первую очередь на помощь тем приезжающим в Тюменскую область иностранным гражданам, которые разделяют наши ценности, связывают с Россией свое будущее, готовы трудиться ради ее блага и процветания», – подчеркнул губернатор.

О проектах по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, реализуемых в Тюменской области, рассказал председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев.

В профилактической работе по противодействию распространению радикальной националистической идеологии и экстремистских идей в молодежной среде задействованы 50 площадок молодежных пространств и проектов в социальной сети «ВКонтакте», сообщила директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

Александр Моор поставил задачу активизировать работу по противодействию распространению экстремистских настроений в молодежной среде.

«В Тюменской области живут представители самых разных национальностей, и мы с вами вместе создаем историю нашего региона. Благодарю вас за продуктивную работу в 2024 году», – сказал губернатор.