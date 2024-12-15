Почти 1,5 тысячи полицейских обеспечат безопасность тюменцев в новогодние праздники

Губернатор Тюменской области Александр Моор в преддверии новогодних праздников провел совместное заседание региональной Антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Обеспечить безопасность населения в период новогодних и рождественских праздников – важнейшая задача правоохранительных структур, региональных и муниципальных органов власти, заявил глава региона.

В праздничные дни в области ожидается проведение более ста массовых мероприятий. Об организации безопасности граждан в этот период доложил начальник Управления МВД России по Тюменской области Александр Смирнов:

«Обеспечивать правопорядок в местах проведения новогодних и рождественских массовых мероприятий будут более 1 тысячи 400 сотрудников полиции, а также работники частных охранных предприятий, народные дружинники и представители казачества. С 29 декабря 2024 года личный состав отделов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы».

Специалисты кинологических служб и инженерно-саперных подразделений обследуют места проведения праздничных и религиозных мероприятий для выявления взрывоопасных предметов.

В период с 27 декабря 2024 года по 9 января 2025 года пожарные и спасатели будут переведены на усиленный режим работы, сообщил начальник Главного управления МЧС РФ по Тюменской области Артур Хачатрян. Особое внимание будет уделяться объектам с массовым пребыванием детей. Работники МЧС проведут инструктажи, проверят состояние систем автоматической противопожарной защиты, наличие первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации.