Сергей Галицкий за свой счет украсил улицу Красную в Краснодаре

В Краснодаре местный миллиардер-патриот Сергей Галицкий показал, как можно порадовать жителей своего города, превратив центральную улицу Красную в яркую новогоднюю сказку. Благодаря его усилиям и средствам участок от Драмтеатра до кинотеатра «Аврора» преобразился до неузнаваемости. Фотографии представили корреспонденты 93.ru.

Уникальный проект оформления стартовал еще в октябре, и уже к ноябрю большая часть праздничных декораций была установлена. Теперь каждый квартал улицы Красной имеет свое индивидуальное оформление, которое привлекает толпы людей. Особенно оживленно стало в выходные, когда поток горожан и туристов вызывает настоящий ажиотаж.

Сергей Галицкий, известный своей любовью к Краснодару, уже не раз удивлял горожан: он создал знаменитый парк «Краснодар», благоустроил территорию возле стадиона «Динамо» и взялся за реконструкцию долгостроя – кинотеатра «Аврора», рассказали в «Комсомольской правде».