Мессенджер Viber заблокировали в России из-за многочисленных нарушений закона

Роскомнадзор ограничил доступ к Viber из-за многочисленных нарушений российского законодательства, которые мессенджер не собирался устранять. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», – говорится в сообщении.

Ранее член думского комитета по информполитике Антон Немкин заявил, что Viber часто использовался мошенниками благодаря возможности обмена сообщениями, звонками и мультимедийным контентом без строгой идентификации личности. По его словам, мессенджер стал удобным инструментом для быстрого создания новых учетных записей, что позволяло преступникам легко менять аккаунты и номера для очередных атак, оставаясь при этом анонимными.

«Да и распространение запрещенного контента там не регулируется - Viber неоднократно штрафовался российскими судами за отказ удалить противоправную информацию. Сумма штрафов за последние два года превысила 1,8 млн рублей, они до сих пор не оплачены», – рассказал в своих соцсетях депутат.