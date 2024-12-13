Эксперты рассказали о дефиците специалистов в ХМАО

В начале декабря 2024 года ХМАО самыми востребованными специалистами стали коллекторы, дворники и повара. Об этом рассказали аналитики hh.ru.

«Если говорить о конкретных специалистах, вокруг которых сейчас сложилась наиболее жесткая конкуренция среди работодателей в регионе, – это специалисты по взысканию задолженности (на одну вакансию для них приходится лишь 0,6 резюме потенциальных кандидатов), дворники (0,9), повара, пекари, кондитеры (1,1), токари, фрезеровщики, шлифовщики (1,2), мерчендайзеры (1,3), продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (1,4), а также администраторы магазина и администраторы торгового зала (1,5)», – передают в источнике.

В топ-20 дефицитных специалистов также вошли сварщики, врачи, монтажники, автослесари, сантехники, курьеры и другие.