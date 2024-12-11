Тюменская область: снижение нагрузки на электросети за счет газификации

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел совещание, участники которого обсудили развитие электрических сетей и генерирующей инфраструктуры в регионе.

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев доложил о текущих и перспективных балансах производства и потребления электроэнергии, а также о необходимых мероприятиях по обеспечению надежным электроснабжением жителей региона.

«Сегодня для отопления индивидуальных жилых домов используется электричество. Подключение домов к газораспределительной сети позволит снизить нагрузку на сеть электроснабжения и сократить количество аварийных отключений», – отметил руководитель департамента.

В рамках программы социальной газификации, реализуемой в Тюменской области, можно бесплатно провести газ до границы земельного участка. Помимо этого, есть 49 льготных категорий граждан, которые могут получить субсидию на приобретение газового оборудования и устройства сети внутри участка. Для получения поддержки в размере до 156 тысяч рублей следует обратиться в местную администрацию.

Свои предложения по развитию в регионе генерирующей инфраструктуры представили руководители подразделений Системного оператора по управлению единой энергетической системы, Филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала, системообразующей территориальной сетевой организации, генерирующей и электросетевой компаний.