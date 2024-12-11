В Тобольске открылся уникальный Центр пилотирования технологий

В Тобольске состоялось открытие первого в стране Центра пилотирования технологий компании СИБУР. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Центр пилотирования технологий – это научно-исследовательский комплекс, не имеющий аналогов в мире. Его запуск позволит существенно ускорить разработку отечественных катализаторов и новых марок базовых полимеров, широко применяющихся в строительстве, медицине, транспортной отрасли, пищевой промышленности, агропроме и нефтегазовом комплексе.

«Новый Центр пилотирования позволяет в десять раз ускорить внедрение инноваций в производство. Мы в правительстве в рамках реализации нового национального проекта «Новые материалы и химия» обязательно будем использовать наработанные СИБУРом эффективные механизмы», – подчеркнул вице-премьер.

Как отметила директор по развитию и инновациям СИБУРа Дарья Борисова, компания уверенно движется к цели – обеспечить всю цепочку создания полного цикла отечественных разработок в области базовых полимеров до 2030 года. «Это позволит гарантировать технологическую независимость страны в области полимеров, а также откроет новые возможности для достижения лидерства за счет создания инноваций в синтетических материалах», – считает она.

Создание в Тобольске инновационного научного центра – это вклад компании СИБУР в укрепление технологической независимости нашей страны, акцентировал внимание Александр Моор.