Моор доложил Чернышенке и Фалькову о ходе строительства Межуниверситетского кампуса в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко и главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову о том, как продвигается работа по строительству Межуниверситетского кампуса в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Презентация проекта кампуса прошла в новом учебно-лабораторном корпусе Тюменского госуниверситета. Он будет сдан в эксплуатацию в начале 2025 года и станет в дальнейшем частью научно-образовательной инфраструктуры Межуниверситетского кампуса.

Уже идут подготовительные работы для возведения гостиничного комплекса на 120 мест, который входит в первую очередь строительства кампуса. Его завершат в 2026 году.

В 2025 году стартует возведение объектов второй очереди – четырех гостиниц для студентов, учебно-лабораторного корпуса, технопарка, центра поддержки и развития талантливых детей и молодежи, а также спорткомплекса и конгресс-центра. Общая площадь объектов превысит 155 тысяч квадратных метров. Завершить строительство кампуса планируется в 2028 году.

Как отметил губернатор, принципиально важно то, что вся инфраструктура кампуса создается специально под новые образовательные форматы. Как, например, в семиэтажном здании нового учебно-лабораторного корпуса Тюменского госуниверситета, где шла презентация. Вице-премьер и глава Минобрнауки РФ оценили комфортные условия, созданные для студентов и преподавателей, а также возможности для использования самых передовых образовательных форматов и технологий.

«Мы приложим все усилия, чтобы тюменский кампус стал точкой притяжения для талантливой молодежи из всех регионов России и дружественных стран, а значит – локомотивом научно-технологического развития самых разных отраслей региональной экономики и социальной сферы», – подчеркнул Александр Моор.