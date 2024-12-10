Более 20 000 новых мест в школах Тюмени: итоги встречи Моора с Чернышенко

В Тюмени состоялась рабочая встречи заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и губернатора Тюменской области Александра Моора, в ходе которой стороны обсудили развитие науки, образования, молодежной политики и спорта в регионе.

Как отметил вице-премьер, в Тюменской области особое внимание уделяется развитию науки. В этом году область вошла в число 20 пилотных регионов с высоким научно-технологическим потенциалом. Здесь работает Научный центр мирового уровня «Передовые цифровые технологии», действуют 13 молодежных лабораторий, реализуется порядка 40 грантовых проектов Российского научного фонда.

«В этом году Тюменский индустриальный университет вошел в программу «Приоритет-2030» в качестве кандидата. Создается Межуниверситетский кампус мирового уровня, и мы увидели, что все идет по плану. В субъекте появилось более 20 тысяч новых мест в образовательных учреждениях. Центры образования «Точка роста» открыты в 33 школах в сельской местности и малых городах», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Ежегодно более 23 процентов регионального бюджета направляется на развитие системы образования Тюменской области. Губернатор рассказал вице-премьеру, на что, в том числе, были направлены средства: «За пять лет мы ввели в городах и сельских районах области 28 школ и 24 детских сада, 9 спортивных школ и 6 школ искусств. Очень серьезная региональная программа – замена школ в деревянном исполнении современными зданиями. За пять лет заменили 12 таких школ в пяти сельских территориях. В ближайшие два года введем еще 7 школ».

В регионе отмечается высокий показатель доверия молодых людей к перспективам самореализации – около 80 процентов. 15 тюменских молодежных проектов получили грантовую поддержку и успешно реализуются.

Губернатор Александр Моор поблагодарил правительство за поддержку в реализации национальных инициатив и проектов в Тюменской области.