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​Александр Моор и Дмитрий Чернышенко бросили первую шайбу на лед нового катка «Рубиновец»

Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии ледового катка «Рубиновец» в Тюмени

​Александр Моор и Дмитрий Чернышенко бросили первую шайбу на лед нового катка «Рубиновец»
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области систематически занимается спортом и физкультурой 62,7 процента жителей, и довести этот показатель до 70 процентов к 2030 году вполне по силам. Об этом заявил губернатор Александр Моор на открытии крытого ледового катка «Рубиновец» в Тюмени. В торжественном мероприятии принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Каток построен в густонаселённом районе областной столицы в рамках реализации региональной программы «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования». Такой же типовой спортивный объект площадью свыше четырех тысяч квадратных метров ранее был построен в поселке Винзили.

В состав комплекса входит зал с ледовым полем 28 на 58 метров для занятий хоккеем, следж-хоккеем и фигурным катанием. Есть шесть командных раздевалок, каждая из которых рассчитана на 22 человека и оснащена душевыми и сушилками для одежды. В здании также расположены тренажёрный зал, буфет, медпункт, пункт проката спортивного инвентаря и прачечная самообслуживания. На территории спортивного объекта расположены баскетбольная площадка с трибунами, уличные тренажёры.

Дмитрий Чернышенко и Александр Моор осмотрели тренажёрный зал и центр развития фиджитал-дисциплин, расположенный в здании спорткомплекса, на ледовом поле понаблюдали за тренировками детских хоккейных команд. На торжественной церемонии открытия катка губернатор и вице-премьер провели символическое первое вбрасывание шайбы.

«Спортивная база в Тюменской области постоянно модернизируется и расширяется. За последние пять лет в регионе открылись более 450 новых спортивных сооружений… И важно отметить, что вся эта инфраструктура востребована», – подчеркнул Александр Моор.


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10 декабря в 22:19, просмотров: 220, комментариев: 0
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