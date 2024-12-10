Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии ледового катка «Рубиновец» в Тюмени

В Тюменской области систематически занимается спортом и физкультурой 62,7 процента жителей, и довести этот показатель до 70 процентов к 2030 году вполне по силам. Об этом заявил губернатор Александр Моор на открытии крытого ледового катка «Рубиновец» в Тюмени. В торжественном мероприятии принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Каток построен в густонаселённом районе областной столицы в рамках реализации региональной программы «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования». Такой же типовой спортивный объект площадью свыше четырех тысяч квадратных метров ранее был построен в поселке Винзили.

В состав комплекса входит зал с ледовым полем 28 на 58 метров для занятий хоккеем, следж-хоккеем и фигурным катанием. Есть шесть командных раздевалок, каждая из которых рассчитана на 22 человека и оснащена душевыми и сушилками для одежды. В здании также расположены тренажёрный зал, буфет, медпункт, пункт проката спортивного инвентаря и прачечная самообслуживания. На территории спортивного объекта расположены баскетбольная площадка с трибунами, уличные тренажёры.

Дмитрий Чернышенко и Александр Моор осмотрели тренажёрный зал и центр развития фиджитал-дисциплин, расположенный в здании спорткомплекса, на ледовом поле понаблюдали за тренировками детских хоккейных команд. На торжественной церемонии открытия катка губернатор и вице-премьер провели символическое первое вбрасывание шайбы.

«Спортивная база в Тюменской области постоянно модернизируется и расширяется. За последние пять лет в регионе открылись более 450 новых спортивных сооружений… И важно отметить, что вся эта инфраструктура востребована», – подчеркнул Александр Моор.