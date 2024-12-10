Тюменская область: удвоение турпотока и активное развитие инфраструктуры под патронажем губернатора Моора

Губернатор Александр Моор представил заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко туристический потенциал Тюменской области.

За десять месяцев 2024 года регион посетили четыре миллиона туристов, что вдвое больше, чем в 2016 году, заявил губернатор. Туризм стал самостоятельной, динамично развивающейся и привлекательной для инвесторов отраслью региональной экономики. Компаниям и предпринимателям, реализующим проекты в этой сфере, областное правительство оказывает грантовую поддержку, а также предоставляет налоговые льготы, подчеркнул Александр Моор.

Наличие значительных запасов природной термальной минеральной воды определило направление развития туристического потенциала Тюменской области. Сегодня здесь действуют 16 санаториев, 22 термальных комплекса и 25 открытых бассейнов.

На базе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» планируется создание крупного туристско-рекреационного кластера общей площадью более 236 гектаров. Основными магнитами для туристов станут тематический парк «Древнее море» и крытый двухуровневый лыжный тоннель.

Среди гостей становятся популярными история и достопримечательности региона. Идет реализация мастер-плана туристического каркаса Тобольска, в частности, строятся два четырехзвездочных отеля.

«Туристская отрасль включена в число приоритетных направлений региональной Стратегии инвестиционного развития», – подчеркнул губернатор.

По мнению Дмитрия Чернышенко, Тюменская область обладает богатым туристическим потенциалом: «Мы видим очень серьезную динамику роста – удвоение происходит по турпотоку. И в семь раз повысился сбор налогов именно с этой отрасли. Это очень хорошая динамика».