Ситуация с записью в европейские визовые центры улучшилась

В визовых центрах Франции, Италии, Испании, Венгрии и Греции в Москве стало больше свободных слотов. Кроме того, сократились сроки оформления виз. Туристы, планирующие поездки в Европу весной, включая майские праздники, уже могут подавать документы, сообщает АТОР.

По данным BSI Group, слоты есть практически во всех популярных консульствах. Например, итальянская дипмиссия в Москве сократила сроки оформления виз до 20 дней, французское консульство – до трех недель, а испанское – до двух. Венгерскую визу можно оформить за три недели, причем через аккредитованного туроператора подать документы можно всего за два рабочих дня.

Особое внимание эксперты уделяют Греции: благодаря отдельной очереди для туроператоров, визу реально получить до Нового года.

Самыми щедрыми на мультивизы остаются Франция и Италия. Итальянское консульство выдает визы сроком до двух лет, французское – до года. Испания чаще ограничивается сроком до шести месяцев, а Греция и Венгрия, как правило, выдают однократные визы под конкретные даты поездки.

Однако, стоит учитывать, что с осени консульства многих европейских стран начали требовать выписки из ПФР о трудовой деятельности за последние десять лет. Получить этот документ можно через Госуслуги или личный кабинет на сайте ПФР.

Также необходимо предоставить достоверные данные о маршруте, брони отелей и финансовом обеспечении поездки. Туроператоры предупреждают: консульства иногда звонят туристам, чтобы проверить детали будущего путешествия, отмечают в Space Travel.

Эксперты рекомендуют не откладывать оформление визы на весну, когда ожидается всплеск заявок. Согласно Визовому кодексу ЕС, документы можно подавать за 180 дней до поездки. Это значит, что заняться оформлением можно уже в декабре-феврале.