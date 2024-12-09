Правительство РФ одобрило обязательный экзамен по русскому для школьников мигрантов

Правительство России поддержало законопроект, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагает, что прием иностранных граждан в школы будет возможен только при наличии законных оснований для нахождения в РФ и успешного прохождения теста на знание русского языка. Тестирование будет бесплатным, а его организацию возьмет на себя Минпросвещения совместно с Рособрнадзором.

«Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ», – указывается в законопроекте.

В случае принятия закона новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2025 года.