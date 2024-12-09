16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  99,4215   EUR  106,3040  

Новости

Больше новостей
Вы боялись заразиться ВИЧ?
Комментировать
0
Вы вовремя оплачиваете счета за электричество?
Комментировать
0
Больше опросов

​Жители Тюмени ужаснулись новому катку в форме сердца

Каток в форме сердца в Тюмени вызвал критику со стороны жителей

​Жители Тюмени ужаснулись новому катку в форме сердца
Фото: «72.ru - новости Тюмени», «Наш Город | Новости Тюмени» / vk.com

В прошлую пятницу, 6 декабря, в Тюмени состоялось официальное открытие большого катка «Сердце Тюмени». Однако ожидания горожан от проекта совсем не совпали с реальностью, передает издание «Nash Gorod».

«На скорую руку построили, все через одно место получилось. Все криво – неужели они не могли ровно столбы поставить? Стиль забора с лампочками «пьяный мастер». Как работу принимали?»– возмутились тюменцы.

На критику местный жителей оперативно отреагировал руководитель проекта каток «Сердце Тюмени» Александр Андросов, сообщает телеграм-канал «Джокер из медиа Тюмень».

«Понятно, дизайнер нарисовал идеальную картинку, но у нас на территории есть деревья, есть естественный рельеф, есть забор, которым огорожена стройка микрорайона, поэтому мы максимально адаптировались. Второе, мы круглыми сутками заливали каток, чтобы успеть к дате открытия. Третье, на прошлой неделе еще у нас была плюсовая температура, потому сердце не успели мы заморозить и не успели вморозить столбы, на которых бы можно было дать максимальную натяжку. Сейчас мы уже поправили его. Сегодня мы сверху заснимем и посмотрим, как это выглядит. Уверен, когда мы заморозим столбы, у нас будет красивое сердце, близкое к 3D-макету», – заверил Андросов.

Кроме того, Андросов опроверг информацию о том, что на каток потратили 165 млн рублей. По его словам, на реализацию проекта ушло гораздо меньше средств. Руководитель также подчеркнул, что финансирование полностью велось за счет частных инвестиций.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 14:49, просмотров: 286, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#349 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733201072"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733770784"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=oNr5UqafumcUyp0jPf9Ze/ZuSpSShuGMYJ0wpoE21WG4u/qg/gFYYCEIMGYVGVuAw3vRUWbc7G05Xd1KcBIKZNi7OJ1gSSLgsyGwIDoa2sEwUacjW9myiKy/vPd0yVZK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=oNr5UqafumcUyp0jPf9Ze/ZuSpSShuGMYJ0wpoE21WG4u/qg/gFYYCEIMGYVGVuAw3vRUWbc7G05Xd1KcBIKZNi7OJ1gSSLgsyGwIDoa2sEwUacjW9myiKy/vPd0yVZK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1f5bcee86c135e3278b90d2fdd7adf8e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje8ieHy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje8ieHy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-03 09:44:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-09 23:59:44"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#329 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#341 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#349 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733201072"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733770784"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=oNr5UqafumcUyp0jPf9Ze/ZuSpSShuGMYJ0wpoE21WG4u/qg/gFYYCEIMGYVGVuAw3vRUWbc7G05Xd1KcBIKZNi7OJ1gSSLgsyGwIDoa2sEwUacjW9myiKy/vPd0yVZK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=oNr5UqafumcUyp0jPf9Ze/ZuSpSShuGMYJ0wpoE21WG4u/qg/gFYYCEIMGYVGVuAw3vRUWbc7G05Xd1KcBIKZNi7OJ1gSSLgsyGwIDoa2sEwUacjW9myiKy/vPd0yVZK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1f5bcee86c135e3278b90d2fdd7adf8e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje8ieHy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje8ieHy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-03 09:44:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-09 23:59:44"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#329 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#341 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#349 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733201072"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733770784"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=oNr5UqafumcUyp0jPf9Ze/ZuSpSShuGMYJ0wpoE21WG4u/qg/gFYYCEIMGYVGVuAw3vRUWbc7G05Xd1KcBIKZNi7OJ1gSSLgsyGwIDoa2sEwUacjW9myiKy/vPd0yVZK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=oNr5UqafumcUyp0jPf9Ze/ZuSpSShuGMYJ0wpoE21WG4u/qg/gFYYCEIMGYVGVuAw3vRUWbc7G05Xd1KcBIKZNi7OJ1gSSLgsyGwIDoa2sEwUacjW9myiKy/vPd0yVZK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1f5bcee86c135e3278b90d2fdd7adf8e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje8ieHy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje8ieHy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-03 09:44:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-09 23:59:44"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#329 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#341 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#242 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje8ieHy реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje8ieHy реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Александр Моор о будущем нефтегазового сектора Тюменской области: прогнозы и адаптация 535
  2. ​В Югре для волонтерского центра «Добрино» построят собственное здание 496
  3. ​На региональном форуме трудовых династий «Достояние земли Тюменской» подвели итоги Года семьи 491
  4. ​В Тюмени пройдет VI региональный форум-выставка «ВозМОЖНОсти» 478
  5. ​Тюменская областная больница обновляет автопарк 477
  6. ​Фестиваль зимней аквакультуры «Нехолодно» состоялся в Тюмени 470
  7. ​В Ханты-Мансийске прошёл финал конкурса «Педагог года Югры». Победителей огласят в Сургуте 466
  8. ​В Тюменской области восстанавливаются культурные учреждения после паводка 462
  9. ​270 тысяч жителей Тюменской области вовлечены в добровольческое движение 454
  10. ​В Сургуте водитель проехал на «красный» и устроил ДТП с двумя пострадавшими 446
  1. ​В Сургуте во Дворце торжеств появились два арт-объекта 2087
  2. Миллиарды рублей на развязки в Сургуте будут успешно потрачены, но с пробками ситуация едва ли улучшится 1730
  3. «Раздельный сбор мусора по-сургутски» // ФОТОФАКТ 1640
  4. ​За фреску − зачет 1584
  5. ​В Сургуте установили деревянные остановки, которые не понравились жителям 1487
  6. ​В знаменитом недострое на Мелик-Карамова в Сургуте планируют обустроить детсад 1364
  7. ​Ломать − не строить: в Сургуте сносят ДК «Строитель» // ФОТОРЕПОРТАЖ 1253
  8. ​Теперь не умные: общественные туалеты в Сургуте стали обычными 1229
  9. ​Минздрав может сократить больничные до трех дней 1187
  10. ​Свершилось: ученые создали препарат от ВИЧ с 99% эффективности 1166
  1. ​Полвека в нефтяной отрасли 6460
  2. ​Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 3971
  3. В Сургуте откроется популярный магазин косметики 3941
  4. ​Вершина человеческого счастья 3343
  5. Сургутян предупреждают о группе попрошаек с навыками гипноза 3331
  6. Гаражи уродуют город, но над ними можно надстроить общественные пространства 3200
  7. ​Какой была Наталья Пархомович? 2816
  8. ​Годы партийного лидерства 2620
  9. Депутат Владимир Болотов: об управлении Сургутом, цифровизации и проблемах местного самоуправления 2585
  10. ​Пять лет, так много, так мало 2517

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика