Обновлен автопарк Тюменской областной больницы №4: 78 новых машин

Автопарк тюменской Областной больницы №4 заметно обновился. За последние четыре года в медучреждение поступили легковые автомобили, УАЗы, ГАЗели, автобус и реанимобиль для новорожденных – всего 78 единиц транспорта. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

«Большая часть легкового санитарного транспорта закреплена за фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, расположенными в отдаленных районах. Машины ежедневно используются для перевозки врачей и пациентов, а также для доставки лекарств в труднодоступные населенные пункты, что позволяет значительно приблизить медицинскую помощь к жителям», – сообщает главный врач областной больницы №4 Александр Синельников.

В конце 2023 года в рамках регионального проекта «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи» на службу в Областную больницу №4 были доставлены два лечебно-диагностических подвижных комплекса – медицинский пункт на колесах и стоматологический кабинет. Медицинский пункт за это время посетили 14 926 человек, стоматологической помощью воспользовались 2742 человека.

Почти полностью заменили машины станции скорой медицинской помощи – в распоряжение станции поступило 13 новых автомобилей. Сейчас они обслуживают город Ишим и шесть районов юга Тюменской области.

Большая часть транспортных средств были поставлены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».