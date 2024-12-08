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​Фестиваль зимней аквакультуры «Нехолодно» состоялся в Тюмени

Фестиваль зимней аквакультуры собрал в Тюмени пловцов из разных регионов страны

​Фестиваль зимней аквакультуры «Нехолодно» состоялся в Тюмени
vk.com/dfksdo72

В Тюмени с 6 по 8 декабря состоялся фестиваль зимней аквакультуры «Нехолодно». Спортсмены из разных регионов России собрались на озере Липовое на базе «Озеро чемпионов». В рамках фестиваля прошли чемпионат региона по зимнему плаванию и открытый Кубок Героя России Рустама Сайфуллина. Об этом сообщает департамент физкультуры и спорта Тюменской области.

«Мы готовы принимать зимних пловцов со всей страны. Все локации отработаны, организованы пункты обогрева, бани, точки питания. Бассейн на открытом воздухе также подготовлен по всем требованиям вида спорта. Все для того, чтобы спортсмены смогли продемонстрировать наилучшие результаты», – отмечал ранее заместитель главы федерации зимнего плавания Тюменской области Артем Елисеев.

На старты вышли пловцы от 12 до 85 лет из Тюменской, Свердловской, Московской, Пермской, Омской, Курганской областей, Приморского и Пермского краев, Владивостока, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Официальное открытие фестиваля состоялось 7 декабря.

«На открытии выступит Герой России Рустам Сайфуллин. Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища продемонстрируют большое показательное выступление: проплывут в обмундировании, с автоматами. Всего ожидаем более 300 человек, в том числе спортсменов из Беларуси и Казахстана», – сообщил председатель Федерации зимнего плавания Тюменской области Алексей Патуров, анонсируя событие.

В течение трех дней участники соревновались в плавании различными стилями на дистанциях от 25 до 400 метров. Присоединились к фестивалю и паралимпийцы – участники проекта «Аквамен в Антарктиде», они прошли отбор для заплыва на южном полюсе.


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Сегодня в 18:42, просмотров: 128, комментариев: 0
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