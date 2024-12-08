Итоги Года Семьи в Тюменской области: лучшие трудовые династии награждены

На региональном форуме трудовых династий «Достояние земли Тюменской» подвели итоги Года семьи. Участниками мероприятия стали представители 35 профессиональных династий и победители всероссийского этапа конкурса «Семья года».

«Главный итог Года семьи – мы напомнили друг другу, как важно в нынешнее непростое время сохранять преемственность семейных традиций и укреплять связи между поколениями», – сказал глава Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников форума.

Завершается Год семьи, но не прекращается работа над сбережением самых важных ценностей и традиций, подчеркнул губернатор. Чтобы познакомить тюменцев с профессиональными династиями региона, была создана электронная галерея трудовых династий. В ней уже почти 50 семей, которые рассказывают о себе и своих достижениях, принципах и ценностях.

«Начиная Год семьи, мы поддержали инициативу возрождения и популяризации трудовых семейных династий. В итоге в регионе появился проект электронной галереи «Достояние земли Тюменской»… Здорово, когда от разных поколений, от старших к младшим, передается любовь к труду, профессии. Это позволяет создавать традиции, формирует общие ценности, делает отношения в семье очень теплыми и крепкими», – уверен Александр Моор.