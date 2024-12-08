VI форум-выставка «ВозМОЖНОсти» состоится в Тюменской области 18 декабря

VI региональный форум-выставка «ВозМОЖНОсти» объединит ведущие организации Тюменской области, оказывающие услуги людям с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие состоится в Легкоатлетическом манеже 18 декабря, сообщает региональный департамент социального развития

Организаторы готовят обширную программу: реабилитационные организации области и других регионов РФ представят свои услуги на выставке; эксперты из различных ведомств проведут консультации; на площадке «Академия родителей» пройдут познавательные тренинги, семинары, игровые квесты, а также консультации от специалистов в области психологии, логопедии и ранней помощи.

В рамках Форума запланированы мероприятия для профессионального сообщества: круглый стол «Инвалид – в доме социального обслуживания» и площадка СОНКО «Третий сектор – в интересах людей».

А к праздничным мероприятиям приглашают всех желающих. На площадке пройдет новогодняя ярмарка и представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, артисты с инвалидностью представят вокальные и танцевальные номера на концертной программе #РЕГИОНРАВНЫХ.

Посетители увидят уникальную фотовыставку «Городские истории», посвященную жизни людей с инвалидностью в Тюмени. В тематических фотозонах всех будет ждать профессиональный фотограф, а в бьюти-зонах визажисты сделают макияж или аквагрим. Для маленьких гостей подготовлены адаптивные площадки для спортивных игр.