Александр Моор поблагодарил волонтеров за помощь во время паводка

В Тюменской области порядка 270 тысяч жителей вовлечены в волонтерскую деятельность. Об этом сказал глава региона Александр Моор, поздравляя всех волонтеров и участников общественно значимых проектов с Днем добровольца.

«В традициях нашей страны добровольчество и готовность помогать людям были всегда. В последние годы добровольческое движение набирает силу, причем среди добровольцев много представителей молодого поколения», – отметил губернатор.

Чествуя всех, кто готов бескорыстно помогать людям и дарить добро окружающим, Александр Моор вспомнил об огромной роли волонтеров в борьбе с весенним паводком.

«Особый дух взаимопомощи, человеческого участия и поддержки все мы ощутили и весной 2024 года, когда всем миром противостояли рекордному паводку. Более 6 тысяч волонтеров оказывали помощь жителям региона в борьбе со стихией, участвовали в ликвидации ее последствий. Все вместе мы строили и укрепляли защитные насыпи и дамбы. Было непросто, но мы выстояли! Спасибо всем, кто не по долгу службы, а по зову сердца помогал защищать от большой воды наши города и села», – сказал губернатор.

Многие тюменские волонтеры участвуют в сохранении исторической памяти и занимаются гуманитарной помощью. Так, например, для жителей Курской области добровольцы штабов #МЫВМЕСТЕ собрали и отправили свыше 40 тонн гуманитарного груза.

Глава региона поблагодарил земляков за активность и неравнодушие, выразив уверенность, что добро, которое дарят неравнодушные тюменцы, вернется им сторицей.