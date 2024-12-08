Тюменская область восстанавливает объекты культуры после паводка

В Тюменской области постепенно восстанавливают учреждения культуры, пострадавшие от паводка. Работы проводятся в рамках плана аварийно-восстановительных работ, сообщает региональный департамент культуры.

Уже завершились ремонтные работы на двух объектах. В селе Назарово Абатского района после ремонта открылись сельский Дом культуры и библиотека. Во всех помещениях были выполнены работы по заливке полов, зашпаклеваны и окрашены стены, а также восстановлена сцена.

Отремонтирована библиотека в селе Аксурка Вагайского района. Здесь пришлось восстанавливать пол и стены, пострадавшие от большой воды. В здании Аксурского сельского Дома культуры ремонт также близится к завершению.

До конца года откроется новый Дом культуры в Большом Карагае Вагайского района. Весной старое здание попало в зону подтопления и было признано непригодным к эксплуатации. По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, в селе возводится новое здание. Это быстровозводимая модульная конструкция площадью 280 кв. метров с залом на 100 посадочных мест. В новом Доме культуры, который будет в 2,5 раза просторнее предыдущего, завершен монтаж стен, ведется настил пола и потолка, утепление.