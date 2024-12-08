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​В России мигрантам могут запретить жить рядом со школами и детсадами

В Госдуме хотят запретить селиться мигрантам рядом со школами и детсадами

​В России мигрантам могут запретить жить рядом со школами и детсадами
Фото: freepik.com

В Государственной Думе разрабатывают законопроект о запрете размещать мигрантов на расстоянии менее 200 м от школ и детсадов. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий корреспонденту ТАСС.

«Готовим законопроект, который установит запрет на проживание трудовых мигрантов на расстоянии менее 200 метров от территории образовательных организаций. Также мы считаем крайне важным запретить регистрацию мигрантов в помещениях школ, садов и других учреждений, где находятся дети», – пояснил он.

По словам депутата, также бывают случаи, когда трудовые мигранты проживают в зданиях образовательных организаций, временно не осуществляющих свою деятельность. Такие объекты сданы в аренду, но их целевое назначение не меняется.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 81, комментариев: 0
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        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
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