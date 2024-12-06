В России планируют изменить правила выдачи больничных для часто болеющих граждан

С 1 сентября 2025 года в России могут вступить в силу новые правила выдачи больничных листов для граждан, которые обращаются за медицинской помощью более четырех раз за полгода. Максимальный срок такого больничного составит три дня, а продление станет возможным только с одобрения врачебной комиссии. Эти изменения прописаны в проекте приказа Минздрава, который уже прошел стадию общественного обсуждения.

Исключение из правил составят больничные, оформленные для ухода за родственниками, лечения серьезных заболеваний или реабилитации. Минздрав пояснил, что новые нормы направлены на выявление причин частых болезней и повышение качества медицинской помощи.

Сейчас врачи имеют право самостоятельно выдавать больничный лист на срок до 15 дней, а фельдшеры и стоматологи – до 10 дней.