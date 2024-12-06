В Москве мошенники обманули пенсионерку с помощью вымышленного слова

Телефонные мошенники обманули 63-летнюю пенсионерку из Москвы, похитив у нее 100 тысяч рублей, а затем убедили пойти в банк с кодовым словом «Чиназес» для возврата средств. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

«Валентину обманули с помощью известной схемы с продлением обслуживания сим-карты – ей позвонили якобы от сотового оператора и попросили прислать смс-код для продления номера. Дальше Валентине позвонили уже из «службы безопасности банка». Сказали, что совершен подозрительный перевод, деньги необходимо снять и отправить на безопасный счет», – передают в источнике.

На этом история не закончилась. Через день ей снова позвонили, заявив, что деньги можно вернуть. Для этого нужно было прийти в банк и назвать кодовое слово «Чиназес». Не подозревая подвоха, Валентина выполнила инструкцию. Однако в банке ей объяснили, что слово «Чиназес» никак не поможет вернуть деньги.